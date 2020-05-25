Доктор наук назвал сроки победы над коронавирусом в России

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия считает, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России будет побеждена к концу лета. Согласно последним данным, общее число зараженных инфекцией в стране составило 347 334. Свыше 117 тысяч человек выздоровели, еще 3588 скончались.