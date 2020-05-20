Названы регионы России с самой сложной эпидемиологической ситуацией из-за COVID-19

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова назвала регионы страны с самой сложной эпидемиологической ситуацией из-за распространения коронавируса COVID-19. По словам представителя кабмина, в целом обстановка улучшается.
Голикова отметила, что в 17 регионах можно начинать ослаблять ограничительные меры, но еще в 13 побороть эпидемию пока не удается. Среди наиболее проблемных регионов вице-премьер выделила Москву, Московскую область, Мурманскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщает РИА Новости.
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