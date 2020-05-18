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Перешедшие на удаленную работу россияне начали массово толстеть

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Почти каждый четвертый россиянин, перешедший на удаленную работу, прибавил в весе. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного среди трех тысяч жителей страны в возрасте от 18 лет и старше.

Согласно результатам исследования, поправились 24% опрошенных, в то время как о похудении сообщили в два раза меньше респондентов (12%). Однако более половины (51%) участников заявили, что не увидели значительных изменений массы тела, сообщает "Интерфакс".

Автор: 18 мая 2020, 18:03 Источник: Невские Новости ✓ Надежный источник

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