Перешедшие на удаленную работу россияне начали массово толстеть

Почти каждый четвертый россиянин, перешедший на удаленную работу, прибавил в весе. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного среди трех тысяч жителей страны в возрасте от 18 лет и старше.
Согласно результатам исследования, поправились 24% опрошенных, в то время как о похудении сообщили в два раза меньше респондентов (12%). Однако более половины (51%) участников заявили, что не увидели значительных изменений массы тела, сообщает "Интерфакс".
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