В Москве от коронавируса умерли еще 68 человек

Опубликованы свежие данные о ситуации с распространением коронавируса в российской столице. Сообщается, что от коронавируса в Москве скончались еще 68 пациентов.
Эксперты в очередной раз напомнили гражданам о том, что при любых симптомах ОРВИ необходимо самоизолироваться, пишет РИА ФАН. Последние данные о пандемии привело издание НСН со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
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