В семью Ивана Урганта пришла беда

Иван Ургант сообщил печальное известие. Его шурин заразился коронавирусом.

Недавно Иван Ургант появился в эфире телеканала "Дождь" и рассказал о ситуации, которая происходит в его семье, а также в медучреждениях. Телеведущий сообщил, что брат его жены заразился коронавирусом.

Мужчина работает в одной из больниц в Санкт-Петербурге, поэтому нет ничего удивительного в том, что он подхватил COVID-19. Сейчас шурин Урганта сидит дома, симптомы коронавирусной инфекции у него не проявляются.

Иван знает, что в больницах дела обстоят крайне плохо. Защитных масок хватает далеко не всем работникам здравоохранения. Однако в этом телеведущий никого не винит, он понимает, что в мире никто не был готов к такой ситуации.

Телеведущий призвал народ делать все, чтобы не осложнять и без того плачевную ситуацию в медицинских учреждениях. "Мы не врачи, не умеем лечить людей, но должны помочь и хоть как-то облегчить их существование, сделать все, чтобы они чувствовали, что мы их поддерживаем и разделяем то напряжение, в котором они пребывают", – сказал Иван.

