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Москвичи стали переезжать в гостиницы на время самоизоляции

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Из-за пандемии коронавируса бизнес терпит серьезнейшие убытки. Весомая часть жителей российской столицы решила поддержать предпринимателей.

По данным ТВ Центра, москвичи стали переезжать в гостиницы на время самоизоляции. Многие убеждены, что тем сам они, помимо прочего, смогут обезопасить пожилых родных, подверженных особому риску из-за COVID-19.

9 апреля 2020, 20:29

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