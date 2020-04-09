В Башкирии умер россиянин с положительным тестом на коронавирус

В Башкирии умер россиянин с предварительным диагнозом COVID-19. Уточняется, что ЧП произошло в местной больнице.
По данным ToDay News Ufa, причиной летального исхода стала основная болезнь пациента. Обстоятельства случившегося выясняются.
В Башкирии умер россиянин с предварительным диагнозом COVID-19. Уточняется, что ЧП произошло в местной больнице.
По данным ToDay News Ufa, причиной летального исхода стала основная болезнь пациента. Обстоятельства случившегося выясняются.
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