Минздрав России перечислил все препараты от коронавируса

Министерство здравоохранения России выпустило методические рекомендации, в которых перечислены все препараты, используемые при лечении коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в ведомстве выделили шесть лекарств, сообщает Ura.ru.
Среди них оказались хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир, ритонавир, азитромицин и интерфероны. Специалисты отметили, что в настоящее время испытания проходят еще три препарата – умифеновир, ремдесивир и фавипиравир. Отмечается, что многие лекарства применяют совместно с другими.
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