Коронавирус установил рекорд по заражениям в Москве

В Москве за минувшие сутки зафиксировано рекордное количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего за день заразились 857 человек, сообщает Национальная служба новостей.
Как сообщили в российском оперативном штабе по коронавирусу, прирост заболевших почти в полтора раза превысил показатели прошлой недели. 2 апреля были выявили 595 новых случаев заражения. Власти города отмечают, что половине инфицированных нет и 45 лет.
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