Врачи нашли новый заметный симптом коронавируса

Французские дерматологи раскрыли новый отличительный симптом коронавирусной инфекции COVID-19. По словам медиков, у некоторых больных появляется сыпь, сообщает "Москва 24".
В исследовании приняли участие четыре сотни врачей. Они отметили, что инфицированные имели высыпания, с виду похожие на крапивницу. При этом в некоторых случаях появление сыпи сопровождается болезненными ощущениями.
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