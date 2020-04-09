"Смотрим – а там легких нет": врач о работе с больными коронавирусом

Каждый день в России обнаруживают свыше 700 новых зараженных коронавирусом COVID-19. Рассказывая о своем опыте борьбы с инфекцией, врачи и пациенты не могут сдержать эмоций.

Одной из таких историй поделилась кардиолог-реаниматолог Ирина Ильенко, которая работает в Филатовской больнице в Москве. Недавно ее перепрофилировали для борьбы с эпидемией коронавируса.

По словам Ильенко, каждый день врачам приходится работать по 12 часов. При этом необходима многоуровневая защита, которая включает в себя комбинезон, очки, респиратор и перчатки.

Каждую смену выдается новый комплект. Самой примечательной деталью обмундирования являются подгузники – порой медики не успевают ходить в туалет.

В интервью "Правмиру" Ирина призналась, что половину пациентов в ее отделении подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всем тяжелобольным не менее 40 лет. По словам врача, в таком состоянии могут привозить около ста человек в сутки. При этом некоторые поступают уже подключенными к аппарату ИВЛ.

Реаниматолог отметила, что некоторые случаи шокируют даже самых опытных врачей. Так, недавно в Филатовскую больницу поступила больная с коронавирусом COVID-19 в возрасте 50-60 лет. Она жаловалась лишь на небольшие затруднения в дыхании.

"Везем ее на КТ, смотрим результаты томографии – а там легких нет! В труху! И теперь я понимаю, почему "ковидные", у кого пневмония, умирают один за другим!" – поделилась впечатлениями Ирина.



