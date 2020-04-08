У переболевших коронавирусом в легкой форме обнаружили поражения легких

У пациентов, переболевших коронавирусом COVID-19 без ярко выраженных симптомов, обнаружили поражения легких. Результаты исследования японских ученых опубликовал портал Радиологического общества Северной Америки.
Специалисты изучили анализы заразившихся коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess. Оказалось, что у 76 из 140 инфицированных болезнь протекала без симптомов. При этом у большинства из таких пациентов – 46 – были изменения в легочной ткани. Таким образом, даже при легком течении болезни организму наносится вред.
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