Дональд Трамп намерен засудить Китай за коронавирус

Президент США Дональд Трамп намерен взыскать с Китая финансовые средства за распространение коронавируса COVID-19. Об этом американский лидер заявил на фоне очередного "рекорда", установленного инфекцией, сообщает "ТВ Центр".
Число зараженных в Соединенных Штатах во вторник превысило миллион человек. Таким образом, в стране сохраняется самая тяжелая на планете эпидемиологическая обстановка. Однако Трамп уверен, что ситуация постепенно улучшается. Но прежде, чем ослаблять ограничительные меры, он намерен призвать к ответу КНР.
Популярные темы форума
Тодоренко поддержала домашнее насилие !!!
Могут ли продлить карантин?
Заворотнюк всех обманула
В СССР пионерский лагерь помните?
Почему снимают Петрова???
Научите своих детей правилам поведения в гостях
Как поднять гемоглобин?
Ждем обращение президента
Собирайте помощь для медицины. Подключите толстосуммов из шоу бизнеса. Кому нужны из дешовые песенки?
Отец кобель