В Минздраве заявили об опасности коронавируса для мозга

Представители Министерства здравоохранения России заявили, что коронавирус COVID-19 может представлять угрозу для нервной системы человека. Специалисты считают, что он может повредить мозг, сообщает Vse42.ru.

По мнению экспертов, потеря обоняния, которая наблюдается на первых стадиях заболевания, может быть связана не с отеком в носоглотке, а с воздействием инфекции на мозг. Однако в ведомстве отметили, что пагубное воздействие вируса на человеческий организм требует дальнейшего изучения.