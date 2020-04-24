Близкий к патриарху Кириллу священник заразился коронавирусом

Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий подхватил COVID-19 и проходит лечение в стационаре. Состояние близкого к главе РПЦ священника не вызывает опасений, сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно о смерти настоятеля Елоховского кафедрального собора Александра Агейкина. Священник умер от коронавирусной инфекции. Как уточняет НСН, у него остались жена и четверо детей.
Популярные темы форума
Что будет дальше трудно даже представить
Кто Лиона
Родители должны детям?
Новая работа
Мужики козлы. Давайте обсудим
В чем смысл жизни человеческой?
Пугачева
Что мужчинам нравится в женщинах?
Всемирный заговор
хорошая гадалка в спб