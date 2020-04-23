В Кремле ответили на вопрос о дате окончания режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что даты отмены режима всеобщей самоизоляции в России нет. "Есть конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией", – приводит его слова РИА ФАН.
За последние сутки в России зарегистрировали 4 774 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших увеличилось до 62 773. Вылечился 4 891 пациент, умерли 555 россиян, передает URA.ru.
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