Число заболевших коронавирусом сотрудников "Роскосмоса" выросло

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил в Twitter последние данные о работниках, заразившихся коронавирусом COVID-19. По его словам, инфекцию подхватили 71 человек. Шесть пациентов выздоровели, два сотрудника скончались.
Напомним, в минувшую пятницу, 17 апреля, Дмитрий Рогозин рассказал, что коронавирусом заболели 42 работника. Двое пациентов 62 и 68 лет умерли в больницах. В "Роскосмосе" пообещали помочь семьям скончавшихся, передает РИА ФАН.
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