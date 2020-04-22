Врач выступила против запрета на прогулки во время эпидемии

Врач из Финляндии Йони Ахола выступила против запрета на прогулки во время карантина, который страны ввели из-за пандемии коронавируса COVID-19. По ее словам, упражнения на свежем воздухе укрепляют иммунитет лучше домашних тренировок, сообщает телеканал "360".
Ахола уверена: для формирования защитных клеток организму необходим кислород. При этом желательно заниматься спортом в парках. Стоит отметить, что пока лучшим средством от коронавируса является крепкий иммунитет.
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