В Москве родился ребенок с коронавирусом

В московской больнице №15 появился на свет ребенок с коронавирусом. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на осведомленный источник.
Ранее мать новорожденного сдала тест на китайскую инфекцию – результат оказался положительным. Женщина с ребенком останутся на лечении в больнице, сообщает URA.ru.
За прошедшие сутки число заболевших коронавирусом в России выросло до 3548. Большинство случаев зафиксировали в Москве (2475). Жертвами инфекции стали 30 человек, 235 пациентов выздоровели.
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Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ !Кого выбрать мужчину или ребёнка
Что за мода рожать в глубокой старости?
Коронавирус у Льва Лещенко
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?