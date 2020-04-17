"Ближайшие недели будут трудными": назван срок наступления пика коронавируса в Москве

Чиновница отметила, что в последнее время нагрузка на систему здравоохранения города выросла в разы. Из-за быстрого распространения COVID-19 ведется масштабная работа по перепрофилированию коек.
Вместе с тем жители столицы по-прежнему нуждаются в медицинской помощи по другим заболеваниям. Из-за этого у стационаров стало больше работы.
По словам Анастасии Раковой, пик заболеваемости коронавирусом в Москве придется на следующие две-три недели. "Ближайшие недели будут трудными", – цитирует заммэра столицы РИА Новости.
Она добавила, что городские и федеральные структуры стараются обеспечить медиков всем необходимым. Вклад в общее дело борьбы с коронавирусом в Москве вносит как бюджетная сфера, так и частные компании.
Ракова подчеркнула, что результаты зависят не только от усилий медиков и властей, но и от сознательности граждан в соблюдении режима самоизоляции. За последние сутки от коронавируса в Москве вылечились еще 123 пациента, общее число выписанных достигло 1517.
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