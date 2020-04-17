"На пределе возможностей": врач из Москвы рассказал о работе в тяжелейших условиях

Медик сообщил, что стационар медучреждения изначально был рассчитан на прием 1,3 тысячи человек, но из-за эпидемии коронавируса в Москве эта норма уже перевыполнена. В последнюю неделю в больнице имени Филатова на лечении находится больше 1,5 тысячи пациентов, 130 из которых являются реанимационными, передает РИА ФАН.
Медучреждение задействовало практически все резервы. На данный момент практически все койки в реанимации уже заняты, пишет Ura.ru. Валерий Вечорко отметил, что в больнице заняты уже около 80 аппаратов ИВЛ. "Мы работаем уже на пределе возможностей", – цитирует врача RT.
Отметим, на 17 апреля общее число заболевших COVID-19 в России составляет почти 28 тысяч человек. Скончались 232 человека, 2304 выздоровели.
Ранее главврач 52-й больницы столицы Марьяна Лысенко заявила, что значительную часть заболевших коронавирусом в Москве составляют молодые люди.
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