"Закупайте памперсы": ситуация с коронавирусом в Москве осложнилась

Ситуация с коронавирусом в Москве становится все более проблемной. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.



Из быстрого распространения COVID-19 в мегаполисе власти задействовали городские поликлиники и более 40 частных клиник в работе с больными опасной инфекцией.

По словам Сергея Собянина, ситуация с коронавирусом в Москве "набирает обороты". Он добавил, что идет быстрый рост больных с пневмонией. При этом большая часть поступает в больницы еще до того, как узнает о своем диагнозе "коронавирус", передает "ТВ Центр".

Он отметил, что в больницах, в которых есть компьютерная томография, на системной основе начинают диагностировать пациентов с коронавирусом и оказывать им амбулаторную помощь.

Источник телеграм-канала "Подъем" в одной из частных клиник Москвы рассказал, что персонал готовят к круглосуточному режиму работы. По его словам, новых работников стараются не брать, а тем, кто не сможет провести полную смену на ногах, предлагают уволиться.

"Говорят, закупайте памперсы", – отметил инсайдер. Сотрудникам, проживающим не в гордое, предлагают общежитие. В стационарах столицы лечение проходят уже более 6,5 тысяч больных коронавирусом. Заммэра Анастасия Ракова заявила, что больницы и станции скорой помощи в суловиях эпидемии коронавируса в Москве работают "на пределе".