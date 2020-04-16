В Москве за сутки почти 200 человек вылечились от коронавируса

В Москве за минувшие сутки 189 человек вылечились от коронавируса. Эксперты отмечают, что это очень хорошая тенденция.
По данным RT, еще около сотни граждан были выписаны из больницы по итогам лечения от COVID-19. В Подмосковье поправились 16 человек.
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