Под Калугой появилась первая жертва коронавируса

Появились данные о первой жертве коронавируса в Калужской области. Мужчина скончался в больнице, где лечился.
По данным RT, до госпитализации россиянин не жаловался на недомогание. Из-за этого он потерял время, и медики не смогли его спасти.
Появились данные о первой жертве коронавируса в Калужской области. Мужчина скончался в больнице, где лечился.
По данным RT, до госпитализации россиянин не жаловался на недомогание. Из-за этого он потерял время, и медики не смогли его спасти.
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