Звезда "Игры престолов" вылечилась от коронавируса

Норвежский актер Кристофер Хивью и его супруга вылечились от коронавируса COVID-19. О своем самочувствии они рассказали в социальной сети "Инстаграм".
"После нескольких недель карантина у нас наконец-то исчезли все симптомы. Сейчас мы чувствуем себя хорошо", – написали супруги. Они поблагодарили поклонников за поддержку и призвали внимательнее относиться к своему здоровью.
Напомним, Кристофер Хивью прославился благодаря роли Тормунда в американском фэнтезийном сериале "Игра престолов", основанном на цикле романов "Песнь Льда и Пламени" Джорджа Р. Р. Мартина.
Популярные темы форума
Кого вы хотели бы убрать из шоубизнеса?
Самый красивый певец
Ненавижу свою мать
Здесь задавали вопрос, почему мальчики или парни издеваются над девочками или девушками, ответ вас не удивит
Не собираюсь провоцировать. Просто интересно.
Во что превратилась моя жизнь
Жить или не жить?
Жить вместе
Когда закончится коронавирус я...
Чего скисли? У России самое выгодное положение по поводу коронавирус. Сиди дома и мой руки с мылом.