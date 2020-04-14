Коронавирус обнаружили у более 30 сотрудников Большого театра

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин рассказал, что у 34 сотрудников обнаружили коронавирус COVID-19. Всех заразившихся отправили на карантин, передает ТАСС.
По словам Урина, у заболевших не было высокой температуры и других симптомов инфекции, сообщает НСН. Повторное тестирование пройдет во вторник или среду.
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