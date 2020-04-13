Доктор наук рассказал о передаче коронавируса насекомыми

Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев поделился мнением о возможности передачи коронавируса COVID-19 через насекомых. Зуев отметил, что о таком способе заражения ему не известно, сообщают "Невские Новости".
Специалист пояснил, что если бы насекомые действительно могли распространять инфекцию, то об этом было бы давно известно. Но в настоящее время утверждения об этом являются не более чем плодом воображения.
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