Число заразившихся коронавирусом в мире приближается к 2 миллионам

Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило 1 миллион 850 тысяч человек. Жертвами стали 114 тысяч пациентов. Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Соединенных Штатах Америки, Испании и Италии, сообщает ТВ Центр.
Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. За прошедшие сутки инфекцию подхватили 2 558 человек. Таким образом, общее число заразившихся в стране составляет 18 328. За весь период выздоровели 1 470 пациентов, умерли 148.
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