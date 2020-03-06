После сообщений о коронавирусе в Москве началась масштабная дезинфекция

Коммунальные службы приступили к масштабной дезинфекции в Москве. Поводом для "отмывания" города стали сообщения о появлении в столице первых зараженных коронавирусом, сообщает ТВ Центр.
Работникам предстоит обработать специальными средствами около 8,5 тысячи автобусов, троллейбусов и трамваев. Сотрудники Московского метрополитена в свою очередь также начали обеззараживать поезда и станции подземки. Кроме того, всем пассажирам городского транспорта измеряют температуру.
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