Российский ученый раскрыл особенность вызываемой коронавирусом пневмонии

Российский биотехнолог Олег Розенберг рассказал, что вызываемая коронавирусом COVID-19 отличается от той, что провоцируют обычный или свиной грипп. Ученый отметил, что сам вирус быстро проникает в дыхательные пути, сообщает Ura.ru.
COVID-19 поражает нижние дыхательные пути, вызывая пневмонию. Однако она развивается быстрее, чем обычно, и представляет большую опасность для людей старшего поколения с наличием хронических заболеваний. Розенберг пояснил, что они заставляют некоторые органы работать на пределе возможностей.
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