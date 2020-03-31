Диетолог рассказал о вреде гречки во время карантина

Кандидат медицинских наук Маргарита Ковалева заявила, что регулярное употребление гречки в пищу во время карантина может негативно повлиять на здоровье. По словам эксперта, этот продукт подавляет иммунитет и делает людей более уязвимыми к вирусам.
Специалист посоветовала есть гречку два-три раза в неделю. В ежедневный рацион обязательно должны входить овощи, зелень, фрукты, а также мясо и рыба, сообщает НСН. "Питание должно быть разнообразным", – подчеркнула Маргарита Ковалева.
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