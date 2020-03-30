Эксперт назвал самый опасный способ заражения коронавирусом

Завкафедрой биологического факультета МГУ Ольга Карпова заявила, что форма протекания болезни зависит от того, каким образом человек заразился. По словам эксперта, можно подхватить вирус, который прошел через несколько людей и ослаб. А можно заразиться непосредственно от разносчиков, например, летучей мыши, и тогда болезнь будет протекать в тяжелой форме, сообщает RT.
Сотрудница МГУ отметила, что COVID-19 отличается от других вирусов затяжным инкубационным периодом, в среднем он длится около пяти дней и больше. В то же время при заболевании гриппом первые симптомы обычно проявляются в течение двух-трех дней, передает URA.ru.
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