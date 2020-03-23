Месси пришлось играть с туалетной бумагой вместо мяча из-за коронавируса

Покупатели в магазинах запасаются самым необходимым, чтобы спокойно уйти на карантин из-за пандемии коронавируса. Из супермаркетов пропадают не только консервы и крупы, но и туалетная бумага. Массовая истерия, видимо, уже начала смешить многих, ведь в интернете запустили челлендж со средством гигиены. Все началось с мальчишек, которые выложили ролик с туалетной бумагой. Они использовали ее вместо мяча. Таким образом участники эстафеты подчеркивают, что в это время нелегко даже спортсменам, лишившиеся матчей.
Челлендж стал настолько популярен, что к нему присоединился даже Лионель Месси, капитан испанского клуба "Барселона". У футболиста получилось набить туалетную бумагу на ноге 19 раз. Ролик выложил спортсмен в свой инстаграм-аккаунт, после чего видео распространилось по сети.
Интересно, что и российские футболисты не стали оставаться в стороне. В эфире телеканала "Матч-ТВ" трюк повторил Андрей Аршавин. У него эффектно получилось набить рулон восемь раз.
Напомним, чемпионат Европы по футболу в связи с пандемией коронавируса перенесли на 2021 год. Соревнования должны были состояться летом в 12 странах мира.
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