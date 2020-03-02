У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус

У россиянина, вернувшегося из Италии в конце февраля, подтвердился коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с китайским заболеванием.
Состояние мужчины удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. Как уточняет телеграм-канал РИА Новости, люди, с которыми общался россиянин, находятся под наблюдением врачей.
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