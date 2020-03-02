Высокопоставленный чиновник умер от коронавируса

Член Совета целесообразности в Иране Мохаммад Мирмихаммади скончался в понедельник, 2 марта, от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает НСН со ссылкой на зарубежное агентство "Фарс".
По последним данным, в Иране около 400 человек заразились смертельной болезнью, более 30 пациентов скончались. Инфекцию также подхватили вице-президент, замминистра здравоохранения и два парламентария, уточняет "Интерфакс".
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