Пьяный москвич наврал полицейским о поездке в Китай ради больничного

Москвич выдумал историю о том, что побывал в Китае ради того, чтобы получить больничный. При этом россиян находился в состоянии алкогольного опьянения.
Хитреца привлекла информация о том, что всем гражданам, вернувшимся из Китая, положен обязательный двухнедельный больничный. Однако ложь была раскрыта, пишет "Царьград".
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