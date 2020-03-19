Российским ученым удалось "сфотографировать" коронавирус

Российским ученым удалось запечатлеть, как выглядят тела коронавируса COVID-2019 под микроскопом. Частицы обладают крупным размером – от 100 до 120 нанометров, сообщает URA.ru.
"Сфотографировать" коронавирус удалось исследователям из Новосибирского Государственного научного центра "Вектор". Чтобы сделать снимок, они использовали просвечивающий микроскоп.
Напомним, что COVID-2019 поразил свыше 220 тысяч человек по всему миру и более 140 – в России. Больше восьми тысяч заболевших скончались.
Популярные темы форума
Литтл биг отстой, провалят Евровидение
Что хорошего принес русский мир в донецк?
одиночество
Жёны брошенки богатых мужчин.
Путанила
А вы уже сходили в ашан?
Как провериться на корону и что делать. См. Вн.
Что мне делать?
Коронaвирус - это миф?
тему придумать нормальную не умеете