В Подмосковье из-за коронавируса началась дезинфекция подъездов

Для борьбы с распространением коронавируса COVID-2019 коммунальные службы Московской области приступили к дезинфекции общественных мест и подъездов. Работы пройдут во всех 54 тысячах домов региона, сообщает "Подмосковье сегодня".
Обработаны будут лифты, перила и холлы. Глава регионального Министерства ЖКХ Антон Велиховский призвал жителей не посещать места скопления людей без нужды. А оплачивать коммунальные услуги руководитель ведомства посоветовал удаленно, с помощью интернет-сервисов.
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