Коронавирус помогает мошенникам красть деньги у россиян

Любая напряженная обстановка дает неблагочестивым людям возможность нажиться. Появились данные о том, что пандемия коронавируса помогает мошенникам красть деньги у российских граждан.
По данным телеканала "360", злоумышленники делают рассылки через соцсети и СМС, призывая помогать бороться с инфекцией. Для этого якобы необходимо перечислить определенную сумму на тот или иной счет. Специалисты призывают россиян быть бдительными, пишет РИА ФАН.
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