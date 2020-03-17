Празднование Дня космонавтики перенесли из-за коронавируса

Очередные вынужденные меры были приняты в связи с пандемией COVID-19. Празднование Дня космонавтики, запланированное на 12 апреля в Государственном Кремлевском дворце, перенесут на другую дату.
По данным "Экспресс газеты". На мероприятии должно было быть множество гостей из-за рубежа. В сложившихся условиях это противоречит политике безопасности, пишет телеканал "360".
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