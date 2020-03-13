Остановить невозможно: сделано ужасающее заявление о коронавирусе в Европе

Остановить пандемию коронавируса в Европе не удастся. С такими заявлением выступили эксперты.
Утверждается, что есть ресурсы лишь для замедления скорости распространения вируса. Подобное настроение прослеживалось и в недавной речи Эммануэля Макрона. Президент Франции сообщил, что быстрее всего коронавирус распространяют дети, хотя симптомы у них прослеживаются далеко не всегда, пишет ТВ Центр.
Популярные темы форума
Я тоже хотела бы замуж за Путина!.
Сало кушать или нет? Тут есть звёздные диетологи?
И кто такая Лиона? Ваше мнение.
Одиночество- <цензура>!
Цветы - подарок или самый простое решение под праздник
Чего боится коронавирус?
Алла Львовна Пугачева, с праздником!
Лиона-хамелиона
Жизнь в России
Пандемия это ,что?