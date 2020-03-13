Россиян призвали дезинфицировать телефоны во избежание заражения коронавирусом

Специалисты из Роспотребнадзора обнародовали ряд ценных рекомендаций, призванных помочь в борьбе с коронавирусом. Помимо мытья рук гражданам необходимо дезинфицировать свои телефоны.
По данным "Комсомольской правды", поверхность смартфона следует протирать антисептиком каждый день, особенно после пребывания в местах скопления людей. Также необходимо уделять внимание чехлу, на котором могут оседать частицы вируса, пишет РИА ФАН.
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