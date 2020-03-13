ВОЗ назвала способ остановить пандемию коронавируса уже к лету

Представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемию коронавируса COVID-2019 можно остановить уже к июню текущего года. Для этого все страны должны соблюдать инструкции и приложить максимум усилий для борьбы с инфекцией на государственном уровне, сообщает телеканал "360".
Специалисты уверены, что при выполнении этих условий вирус удастся победить за считаные месяцы. Они отмечают, что наступление лета может замедлить пандемию, поскольку COVID-2019 не устойчив к высоким температурам.
Напомним, что коронавирусом заразились свыше 130 тысяч человек по всему миру. Погибли более 4,9 тысячи пациентов.
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