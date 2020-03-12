Трамп запретил европейцам въезд в США из-за коронавируса

В Америке запретят въезд из Европы на тридцать календарных дней. Такое решение было принято в связи с пандемией коронавируса.
По данным "Царьграда", о принятых мерах безопасности сообщил президент США Дональд Трамп. Ограничение затронет все страны Европу, кроме Англии, пишет ТВ Центр.
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