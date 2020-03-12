Обнародован список наиболее опасных смертельных болезней

Врачи обнародовали рейтинг болезней, которые приводят к летальному исходу, и, что самое страшное, начинаются внезапно. Так, в список вошел один из видов онкологии – лейкоз.
По данным ToDay News Ufa, список опасных недугов также содержит аллергию. Она может спровоцировать отек легких, что приведет к смерти.
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