Ученые из США нашли самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом

Американские ученые из Стэнфордского университета назвали психотерапевтическую программу "12 шагов" самым эффективным способом борьбы с алкоголизмом. К такому выводу они пришли на основе результатов исследования, в котором приняли участие более десяти тысяч человек, сообщает РИА ФАН.
Специалисты изучили историю болезней людей с пагубным пристрастием и установили, что во всех случаях именно эта методика показывала наилучшие результаты. При этом она была одинаково эффективной для людей разного пола и возраста. Программа основана на самопознании и самоконтроле. Ее основными элементами являются принятие проблемы и изменение образа жизни и мышления.
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