Фармацевты предупредили россиян о росте цен в аптеках из-за падения рубля

Представители Российской ассоциации аптечных сетей рассказали о том, какие медицинские товары могут подорожать из-за ослабления рубля. В основном это коснется продуктов, импортируемых из зарубежных стран, сообщает телеканал "360".
В первую очередь под удар попадет медицинская техника: градусники, тонометры, массажеры и другая аппаратура. Значительного подорожания лекарств не произойдет: цены на большую часть препаратов регулируются на законодательном уровня и зафиксированы в рублях. Кроме того, фармацевты заверили, что будут стараться сдерживать рост цен.
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