В США нашли способ предотвратить сразу 7 видов рака

Американские ученые из Национального онкологического института и Школы общественного здравоохранения Чана обнаружили способ снизить риск развития сразу семи видов злокачественных опухолей. Им оказался спорт, сообщают "Невские Новости".
В рамках эксперимента исследователи отслеживали показатели здоровья 750 тысяч человек. Выяснилось, что при 15 часах физической активности в неделю шанс возникновения рака толстой кишки у мужчин снижался на 14%. У женщин при нагрузках сокращался риск появления опухолей молочной железы на 6-10%. Кроме того, значительно уменьшался риск получить миелому, неходжкинскую лимфому, рак эндометрия, рак почки и рак печени.
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