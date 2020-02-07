Доктор наук рассказал о правильном дневном сне

Доктор медицинских наук Роман Бузунов рассказал о том, как правильно компенсировать недостаток ночного сна в дневное время суток. По словам медика, справиться с недосыпом можно за несколько минут, сообщают "Невские Новости".
Ученый считает, что днем стоит спать не более часа. Оставаться в постели дольше не стоит, поскольку потом будет сложно уснуть ночью. Бузунов отметил, что если человек отходит ко сну в 22-23 часа вечера, то отдыхать днем стоит не позже 15-16 часов. Для тех, кто работает ночью, оптимальным вариантом будет поспать 3-4 часа сразу после работы, чтобы избежать бессонницы, передает "Вечерняя Москва".
Популярные темы форума
Три страны.
Что случилось с дочкой Успенской?
Жизнь вечная в молодом теле.
Отказался встречаться с жирной
Травят на работе
Хочу бросить с детьми жену
Обслуживающий персонал в России это жесть.
У меня нет машины ,мне ехать на работу надо маршрутка
Малахов собирает грязь
СССР когда слрмали ,я думала,что после 90-<цензура>,Россия вернётся на уровень другой