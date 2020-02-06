Заставляли хранить молчание: обнаруживший коронавирус врач умер в Китае

В Китае скончался офтальмолог Ли Вэньлян, который первым забил тревогу о вспышке новой инфекции. Врач ушел из жизни спустя немногим более месяца после заражения, передает телеканал "Царьград".

Свое предупреждение он разослал коллегам через социальную сеть. Тогда он еще не знал, что столкнулся с новым типом коронавируса и заявил о семи заразившихся тяжелым острым респираторным синдромом (SARS). Позже Ли Вэньляна и его партнеров вызвали в полицию, где заставили подписать документ о неразглашении информации о заболевании.

Сам офтальмолог подхватил коронавирус в январе. Известно, что заболевание передалось и его родителям.